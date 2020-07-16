شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: مواقف مجلس التعاون ثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتصنيف مركز استهداف تمويل الإرهاب لستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم ما يسمى "داعش"، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز، الذي أسسته وتشارك في عضويته دول المجلس، واستهدفت جهوده منذ تأسيسه في عام 2017م الأفراد والكيانات التي تسهم في دعم و تمويل الإرهاب والمنظمات و الكيانات الداعمة له.

وأكد معاليه مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.