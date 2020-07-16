ميسي: ساعدنا ريال مدريد كثيراً

وتحدث ميسي بعد خسارة برشلونة من أوساسونا بهدفين لهدف، في الجولة 37 لليجا، وتتويج ريال مدريد رسميًا باللقب بعد تحقيق الفوز أمام فياريال بهدفين لهدف.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نرغب في إنهاء الموسم على هذا النحو، لكنه يمثل كيف سار الموسم، كنا فريقًا غير منتظم، وضعيف جدًا، لقد خسرنا الكثير من النقاط، ومباراة اليوم عبارة عن ملخص هذا الموسم".



وأضاف: علينا أن ننتقد أنفسنا، بدءًا من اللاعبين علينا أن نقوم بنقد ذاتي عالمي، نحن برشلونة وعلينا أن نفوز بكل شيء، لا يمكننا النظر إلى ريال مدريد ".

وتابع ميسي: "لقد قام ريال مدريد بعملهم، لكننا ساعدناهم كثيرًا، إذا أردنا الفوز بدوري الأبطال، فعلينا تغيير الكثير، إذا واصلنا هكذا، فسنخسر المباراة أمام نابولي".

وأردف قائد البارسا: "الشعور لدينا هو أن الفريق يحاول ولكن لا يمكنه ذلك، نترك الكثير مما هو مرغوب فيه في العديد من المباريات".



وشدد: "كل ما مررنا به منذ يناير كان سيئا للغاية، علينا أن نغير الكثير من الأشياء بشكل حقيقي، نفد صبر المشجعين، لأننا لا نعطيهم أي شيء، شعورهم هذا أمر طبيعي".