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بنزيما يحقق رقماً قياسياً في الليجا

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2020-07-16 | 23:15

بنزيما يحقق رقماً قياسياً في الليجا

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سجل الفرنسي كريم بنزيما، هدفي فريقه أمام فياريال، في منافسات الجولة 37 من .
ولأول مرة يسجل بنزيما 21 هدفًا أو أكثر في موسمين على التوالي في الليجا، وحدث ذلك بعد رحيل النجم البرتغالي إلى يوفنتوس.

الفرنسي أحرز 21 هدفًا في موسم 2018-2019، ووصل رصيده التهديفي إلى 21 ايضاً في الموسم الحالي 19-2020.


يُذكر أن رونالدو انتقل من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018.
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