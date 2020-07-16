بنزيما يحقق رقماً قياسياً في الليجا

رياضة 2020-07-16 | 23:15 2,005 مشاهدة سجل الفرنسي كريم بنزيما، هدفي فريقه ريال مدريد أمام فياريال، في منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني ولأول مرة يسجل بنزيما 21 هدفًا أو أكثر في موسمين على التوالي في الليجا، وحدث ذلك بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس. الفرنسي أحرز 21 هدفًا في موسم 2018-2019، ووصل رصيده التهديفي إلى 21 ايضاً في الموسم الحالي 19-2020.



يُذكر أن رونالدو انتقل من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018.

يُذكر أن رونالدو انتقل من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018.

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