ضوابط وشروط الترقية الخاصة بوزارة الدفاع

كشف مصدر في وزارة الدفاع، الخميس، عن ضوابط وشروط الترقية الخاصة بالوزارة.



اولا:

تحديد الترقية والاحالة الى التقاعد لغاية رتبة عميد (داخل)

ثانيا:

ترقية الضباط الجرحى لغاية رتبة عقيد داخل

الترقية من رتبة عميد الى لواء يجب توفر الشروط ادناه:

-ان يكون الضابط قد امضى في الرتبة ٦ سنوات ويشغل منصب قائد فرقة حاليا او مايعادله من قيادات الاسلحة (قائد قاعدة جوية او بحرية او امر قاطع دفاع جوي).

-ان يكون الضابط قد امضى ٨ سنوات ويشغل منصب يساعد على الترقية وسبق له العمل بمنصب امر تشكيل او مايعادله.

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- ان يكون الضابط قد امضى ٨ سنوات ويشغل منصبى يساعد على الترقية ومن حملة شهادة الدكتوراه.

-ان يكون الضابط قد امضى ٩ سنوات و٦ اشهر ويشغل منصب يساعد على الترقية.

الترقية من رتبة عقيد الى عميد يجب توفر الشروط ادناه:

-ان يكون الضابط قد امضى ٤ سنوات ويشغل منصب امر لواء او مايعادله.

-ان يكون الضابط قد امضى ٦ سنوات وسبق ان عمل امر وحده ولديه منصب يساعد على الترقية.

-ان يكون الضابط قد امضى ٨ سنوات ويشغل منصب يساعد على الترقية.

-ان يكون الضابط قد امضى ٦ سنوات ولديه منصب يساعد على الترقية ويعمل بمنصب في الميدان بمستوى مستشار صنف او مدير قسم في مقرر قيادات العمليات والفرق.

-ان يكون الضابط قد امضى ٤ سنوات واعيد الى الخدمة برتبة ادنى ولم يستفد منها سابقا ولديه منصب يساعد على الترقية.