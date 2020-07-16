قضاء أردوغان يقضي بسجن صحفي بدعوى دعايته لـ"العمال الكردستاني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة تركية، الخميس، بسجن الصحفي التركي الألماني دينيز يوجيل لمدة 3 سنوات غيابيا، بزعم نشره "دعاية" داعمة لجماعة كردية.



وكان يوجيل البالغ 46 عاما والصحفي في صحيفة "دي فيلت" الألمانية قد سجن في تركيا سابقا لمدة عام قبل أن يطلق سراحه عام 2018، ما تسبب بتوتر العلاقة بين أنقرة وبرلين.

واعتقل يوجيل حينها بعد كشفه عن اختراق البريد الإلكتروني لوزير الطاقة آنذاك بيرات البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان ويشغل الآن منصب وزير المالية.

ويوجيل موجود حاليا في ألمانيا منذ إطلاق سراحه من سجنه في إسطنبول.

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وبرأت محكمة اسطنبول يوجيل من تهمة "تحريض الناس على الكراهية والعدائية".

لكنها قضت بسجنه لمدة عامين و9 أشهر و22 يوما بتهمة "الدعاية لحزب العمال الكردستاني".

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ودان يوجيل "الحكم غير القانوني" في تعليق نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم.

واعتقل يوجيل في تركيا بعد مسرحية الانقلاب المزعومة عام 2016 ضد رجب طيب أردوغان، الذي حمّلت أنقرة مسؤوليته لفتح الله غولن.

وألمانيا التي يعيش فيها نحو 3 ملايين تركي كانت من أشد المنتقدين لحملة أنقرة ضد المعارضين في أعقاب الانقلاب المزعوم.





والخميس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الحكم بحق يوجيل "يبعث بإشارة سيئة للغاية"، و"لا يساعد على بناء الثقة في تطبيق مبادىء دولة القانون في تركيا".

واحتلت تركيا المرتبة 154 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".