محمد بن زايد وميركل: التصعيد في ليبيا يضر بفرص التسوية

وكالة أنباء الإماراتالجمعة 2020/7/17 12:24 ص بتوقيت أبوظبي
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، ضرورة تجنب التصعيد العسكري في الأزمة الليبية، لأنه يضر بفرص التسوية السياسية.
وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي مساء الخميس، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين، وتفعيلها بما يحقق طموحات شعبيهما في التنمية والتقدم.
وتناول الاتصال أيضا بحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الوضع على الساحة الليبية.
وأكد الجانبان أهمية العمل على تجنب التصعيد العسكري في الأزمة الليبية، والذي يضر بفرص التسوية السياسية، ويزيد معاناة الشعب الليبي، وضرورة الدفع في اتجاه تطبيق المبادرات المطروحة للحل السلمي.
تناول الاتصال تطورات "وباء كورونا" في البلدين وفي العالم، وسبل التعامل معه واحتواء آثاره على مختلف المستويات.
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