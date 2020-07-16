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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ميركل عدداً من القضايا الاقليمية والدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية ..
علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين وتفعيلها بما يحقق طموحات شعبيهما في التنمية والتقدم.
كما بحث مع المستشارة ميركل، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الوضع على الساحة الليبية.
وأكد الجانبان أهمية العمل على تجنب التصعيد العسكري في الأزمة الليبية والذي يضر بفرص التسوية السياسية ويزيد معاناة الشعب الليبي وضرورة الدفع في اتجاه تطبيق المبادرات المطروحة للحل السلمي.
كما تناول الاتصال تطورات " وباء كورونا " في البلدين وفي العالم، وسبل التعامل معه واحتواء آثاره على مختلف المستويات.
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