شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري: تركيا لاتزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي ، إن تركيا لاتزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، وأنها قامت بتحويل مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها.



ونفى المسماري ، في مؤتمر صحفى مساء اليوم الخميس، انسحاب القوات المسلحة من أي موقع لها، قائلا: "ننفى ذلك تماما ونؤكد أن هذا الكلام عار عن الصحة".

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