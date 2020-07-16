هل يوافق البرلمان المصري على دخول الجيش إلى ليبيا بعد طلب القبائل الليبية ؟

قال اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: “إن الشعب المصري ومنه النواب نضع ثقتنا الكاملة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المعنية لتقدير الموقف الليبي، وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرار يتخذه خارجي”.

وأضاف السيسي خلال لقائة مع وفد المشايخ الليبي، أنه سيتوجه للبرلمان المصرى لطلب أي تحرك عسكري خارجي، مؤكدا أن الجيش المصري قادرن على تغيير المشهد العسكرى فى ليبيا بشكل سريع وحاسم

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”لقاهرة 24″ أن أي قرار بالطبع ناتج عن معلومات ورصد مخابراتي لتقدير الموقف، ومن ثم إصدار أي قرار فهو مبني على أسس، داعيا أن تتم المهمة بنجاح.

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وتابع أن الحفاظ الدولة المصرية تضع نصب أعينها الحفاظ على الأمن المصري القومي والليبي، والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي في مواجهة الميليشيات، مطالبا بتأييد كافة القوى الدولية للقرار المصري.

وشدد على ضرورة إقرار كافة الدولة الحفاظ على الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية وكذلك المقدرات الشاطئية الليبية ومنع أي دعم مشيليات داخل ليبيا.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للقبائل الليبية: «سندخل ليبيا بطلب منكم وسنخرج منها بأمر منكم»، وتابع: «مصر مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات لتحقيق المصالح المصرية الليبية المشتركة»، داعيا لتماسك القبائل الليبية التي لها دور هام في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.