شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: نساند القيادة السياسية فى خطوات دعم الاستقرار بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل، بكافة جهود الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية فى حماية الأمن القومى وإمتداده بدعم أستقرار الدولة الليبية الشقيقة، ويؤكد الحزب رئيسًا وقيادات وأعضاء دعمهم الكامل للقيادة السياسية في كافة القرارات والتدابير اللازمة للحفاظ علي أستقرار البلاد وجميع أبعاد أمنها القومى.

قال الحزب في بيان رسمي له، إن الشعب المصري الأصيل على قلب رجل والجميع ساعد ومساندا للقيادة السياسية في كل خطوات دعائم الاستقرار وحماية سيادة دولة ليبيا الشقيق خاصة بعدما فوضّ مجلس نواب وقبائل وعائلاتها مصر للنجده من احتلال الأتراك السافر.

وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر لم تخذل اشقاؤها نهائياً على مر التاريخ والعصور وكانت وستظل الحصن والملتجأ، وتسعى دومآ لإرساء السلام والاستقرار ولعل مبادرة إعلان القاهرة خير دليلا وشاهد.

وتابع أن الأمن القومي الليبي جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي وتجاوز مرتزقة الأتراك الخطوط الحمراء يمثل مساس بالأمن يقابله ردع بحجم دولة مصر، ولاسيما أن لسان حال الشعب الليبي الشقيق وهو البرلمان وكبار المشايخ والقبائل أعلنوا تفويضا صريحا لمصر ورئيسها للتدخل والخلاص من براثن احتلال غاشم يدعمه خونة واشباه رجال.