شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة "من أجل مصر" لقطاع غرب الدلتا فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الاستقرار على القائمة النهائية لتحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، على الدائرة الرابعة والأخيرة التى تضم (قطاع غرب الدلتا).

وتضم القائمة عن حزب مستقبل وطن، كل من محمد رشاد عثمان، محمد صبري أبو إبراهيم، إيهاب أبو كليلة، هند حنفي، محمد وجيه عبدالله، وليد محمود الشرمة، محمد أشرف الصرفي، سمير السيد قاسم، وجيه رشدي سمبل، هبة مكرم شاروبيم، صالح سلطان منصور، حزب التجمع، أحمد شعبان حسين السيد، وحزب الشعب الجمهورى باهر محمد غازى، وحزب الحرية المصرى، دينا نبيل هلال، وحزب الوفد سعيد إسماعيل ضيف الله.

جدير بالذكر أن تحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر" أعلن تشكيل القوائم الانتخابية للتحالف الانتخابي للأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بمشاركة 11 حزبا سياسيا، وأن القائمة الوطنية تعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا، وتنتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن كافة الأحزاب قامت بطرح مرشحيها في القائمة، وأن القائمة الوطنية مهمتها الرئيسية تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطنى العام.