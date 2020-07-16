الصحة توجه رسالة لدعم المواطنين من مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم التعرض لمصابي فيروس كورونا المستجد بالإيذاء اللفظي أو الجسدي أو النفسي. وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم الخميس أن: مصابي كورونا من الفريق الطبي والمرضى والأشخاص المخالطين لحالات مصابة يحتاجون الدعم النفسي، لا تؤذيهم لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا؛ لأن ذلك يدفعهم لإخفاء المرض وطلب الرعاية الصحية اللازمة.​

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