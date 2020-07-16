المقاولون العرب: إصلاح محور 26 يوليو ينتهي خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن السيول غير المسبوقة التي حدثت في شهر مارس الماضي أثرت بشكل كبير على بعض أجزاء محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وتم تكليف الشركة بإصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق بطول 210 أمتار طولية في الاتجاهين، مما استدعى عمل دراسة بواسطة استشاري المشروع لإيجاد أفضل الطرق لإصلاحه بطريقة علمية تضمن عدم تأثر الطريق من أي سيول في المستقبل.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب، في بيان اليوم، أنه تم عمل جسات استكشافية أظهرت وجود تربة عبارة عن كسر بازلت بردم المحور بارتفاع 17 مترا مما تطلب تنفيذ بلاطة خرسانية، كحل دائم للطريق بمسطح 2400 متر مربع محملة على 44 خازوقا بطول 32 مترا للواحد وبقطر متر.

وأشار إلى أن تنفيذ تلك المهمة كانت بمثابة عملية صعبة ودقيقة في ظل عدم إمكانية غلق الطريق وواجه المشروع عدة تحديات من بينها عدم تحمل التربة لوزن ماكينة الخوازيق الذي يبلغ 118 طنا فتم الاستعانة بإحدى الماكينات بوزن 85 طنا حيث قامت الشركة من خلالها أولا بتنفيذ الخازوق بمنتصف الطريق باحترافية والماكينة في وضع مواز للطريق ثم قامت بتنفيذ الخازوق المجاور للميل والماكينة بوضع عمودي على الطريق ومرتكزة على الخازوق السابق تنفيذه ليتحمل وزن الماكينة، حيث لا يتسع الطريق للمناورة بأكثر من ماكينة واحدة وونش وسيارات الخرسانة لذا فإن أقصى معدل يمكن تنفيذه هو 2 خازوق خلال اليوم.

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وأكد أن الشركة تنتهي بعد أسبوعين من المشروع وفتح الطريق بالكامل بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بمحافظة الجيزة.

يذكر أن شركة المقاولون العرب كانت قد انتهت من إصلاح أحد القطاعات المتضررة في شهر مايو الماضي وتم فتح الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان بعد إزالة طبقات الأسفلت والتربة أسفلها وإعادة الردم طبقا للمواصفات الفنية وتركيب النيوجيرسي ومن ثم استخدام الجزء المنتهي في عمل التحويلة المرورية.