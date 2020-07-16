الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة فى مدينة سلمية بريف حماة

تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرة مسيرة مجهولة المصدر في مدينة سلمية بريف حماة وسط البلاد، وذكرت ذلك قناة " روسيا اليوم" – اليوم الخميس ، دون التطرق إلى

المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن الدفاعات الجوية السورية والروسية تصدت في 22 يونيو الماضي لهجوم بطائرات

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مسيرة على منطقة جبلة بريف اللاذقية غربي سوريا، والقريبة من قاعدة حميميم الروسية.

وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا آنذاك إسقاط اثنتين من الطائرات المسيرة التي أطلقها المسلحون، ولم يسفر الهجوم عن أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.