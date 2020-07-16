الأعلى للسلام بالسودان يناقش استعدادات توقيع الاتفاق مع "الجبهة الثورية"

ناقش المجلس الأعلى للسلام في السودان، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الاتفاق المزمع توقيعه مع "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، بجانب

ملف الترتيبات الأمنية الذي يجري التفاوض حوله حاليا بجوبا، ومتطلباته، وكيفية بلوغ مؤسسة عسكرية قومية.

وقال الدكتور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام ومقرر المجلس، في تصريحات صحفية،

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إن الاجتماع ناقش الاستعدادات لتوقيع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى القيام بزيارات ميدانية للمناطق التي شهدت توترات أمنية في الفترة الأخيرة، كما يتم إعداد جدول زمني للقيام بزيارات أخرى خلال الأيام المقبلة، موضحا أن المجلس سيعقد اجتماعا آخر يوم الإثنين المقبل.