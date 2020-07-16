مدينة نيويورك الأمريكية : وفاة أكثر من 18 ألف حالة مؤكدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية وفاة 18 ألفاً و754 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن واحتمال وفاة 4617 شخص آخر بسبب المرض نفسه. بسبب المرض نفسه. ويبلغ بالتالي العدد الإجمالي لحالات الوفاة المؤكدة والمحتملة بسبب الإصابة بالفيروس في مدينة نيويورك الأمريكية 23 ألفاً و371 شخصا، حسبما أوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الخميس/، يُشار إلى أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس داخل مدينة نيويورك يتخطى 200 ألف شخص الأمريكية 23 ألفاً و371 شخصا، حسبما أوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الخميس/، يُشار إلى أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس داخل مدينة نيويورك يتخطى 200 ألف شخص

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