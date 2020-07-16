الخطوط الجوية العراقية تبحث مع سفارة الصين تسيير رحلات مباشرة بين البلدين

بحثت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، مع وفد من السفارة الصينية آليات تسيير رحلات مباشرة بين العراق والصين.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم -في البيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الخميس- :أنه تم التباحث

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حول سبل التعاون المشترك بين العراق والصين في المجالات الجوية والتجارية ومناقشة الآليات المطلوبة لتسيير رحلات مباشرة من والى الصين على أن يتم ذلك حسب متطلبات الشروط الصحية المعتمدة لدى البلدين لضمان سلامة المسافرين وكذلك العمل وفق السياقات المعتمدة سابقاً والمتضمنة الحصول على فيزا الدخول للمسافرين العراقيين وتخصيص رحلة مباشرة واحدة اسبوعياً كمرحلة اولى.

وأضاف عبد المنعم أنه تم أيضا مناقشة ضرورة استئناف رحلات الشحن الجوي ونقل البضائع لما لها من أهمية واسعة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .