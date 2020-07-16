نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل مساء اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن تركيا لازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا. بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا. وأضاف المسماري أن تركيا تحول مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، مؤكدا علي أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي موقع لها. المسلحة لم تنسحب من أي موقع لها. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن التدخل التركي في ليبيا يهدف إلى تثبيت مشروع تنظيم الإخوان على الأراضي الليبية، وابتزاز أوروبا من خلال ورقة الهجرة غير الشرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الجيش الليبي : القوات المسلحة لم تنسحب من أي موقع لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.