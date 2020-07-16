تسجيل 534 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

سجلت فرنسا اليوم الخميس، 18 وفاة و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من دعوة السلطات لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة للحد من العدوى، وحسب

وزارة الصحة الفرنسية، يرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء التفشي إلى 30138، والإصابات إلى 173838.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم الأخباري،

شهد عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات انخفاضا بـ119 حالة ليصل إلى 6796، فيما بلغ عدد الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة 481 شخصا، أي بانخفاض حالة واحدة في آخر 24 ساعة.