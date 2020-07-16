الخارجية الفلسطينية : 182 وفاة و3544 إصابة و1523 حالة تعاف في جالياتنا بالعالم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جالياتنا حول العالم ارتفع إلى 182، عقب تسجيل وفاة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت الوزارة في بيان لها،

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اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس بين جاليتنا في أميركا وفنزويلا، ما يرفع عدد الإصابات الكلي حتى اللحظة إلى 3544، فيما سجلت 1523 حالة تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن نسيم قسيس (70 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 66، فيما سجلت اصابة واحدة جديدة في ولاية ميشيغان.