قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جالياتنا حول العالم ارتفع إلى 182، عقب تسجيل وفاة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضافت الوزارة في بيان لها،
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن نسيم قسيس (70 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 66، فيما سجلت اصابة واحدة جديدة في ولاية ميشيغان.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية : 182 وفاة و3544 إصابة و1523 حالة تعاف في جالياتنا بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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