لهذا السبب .. جامعة طيبة السعودية تتصدر قائمة البحث بجوجل

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، تريند بعنوان " جامعة طيبة"، وذلك بعدما أعلنت عن الدفعة الأولى من المرشحين للقبول لتأكيد قبولهم في الجامعة وذلك على الموقع الإلكتروني للجامعة.

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وأحتل تريند " جامعة طيبة"، المرتبة الثانية في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، بأكثر من 20 ألف عملية بحث بجميع المحافظات السعودية.

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وكشفت جامعة طيبة، في بيان نشر بوكالة "واس" السعودية، اليوم الخميس، عن اعداد خطة زمنية وفق الجدول الزمني لإجراء عمليات التقديم للجامعة والاستدعاء وتأكيد القبول، حيث بدأت عبر عمليات

إدخال البيانات الشخصية للمتقدمين وإصدار أرقام الترشيح ومفتاح الدخول للنظام الكترونيًا.

وتابع الجامعة:" أن إعلان أسماء الدفعة الأولى في جميع البرامج والفروع و التي ستكون على دفعات بناءً على النسبة الموزونة من الأعلى إلى الأدنى وإلى أن تكتمل المقاعد المتاحة للقبول هذا العام".

واتاحت الجامعة، وصيلة استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم حول القبول، من خلال رقم الهاتف 0148618800، أو من خلال البريد الإلكتروني :"‪[email protected] ‬ ".