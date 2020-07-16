جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين، اليوم، بالقائم بالأعمال الإثيوبي مكونن قوسايا تيبا.
وقال القائم بالأعمال الإثيوبي: إن "سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن لأن هذا هو موسم الأمطار، فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السدّ"، مؤكداً التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سدّ النهضة، وإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر.
وجدد مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الإفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءات أحادية خاصة ما يتعلق منها بسلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يقع على مسافةٍ قريبة من سدّ النهضة الإثيوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تبلغ الخرطوم بعدم صحة خبر شروعها في ملء سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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