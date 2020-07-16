قوات الأمن الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكر شهود عيان لـ”رويترز” ان قوات الأمن الإيرانية اطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الخميس لتفريق متظاهرين تجمعوا في مدينة بهبهان في جنوب غرب البلاد. وأشار هؤلاء الشهود الى أن مدنا أخرى تشهد وجودا كثيفا لقوات الأمن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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