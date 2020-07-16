المسماري ينفي اجتماع حفتر بوفد أمريكي

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ونفى الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري الأنباء المتداولة بشأن اجتماع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع وفد أمريكي رفيع المستوى.

وقال المسماري، عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“: إن ما جرى تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام بخصوص ”اجتماع بين المشير خليفة حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى غير صحيح. وننفيه بشكل رسمي“.

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وتابع: ”قواتنا متمركزة وثابتة في مواقعها، ونؤكد لليبيين أصحاب القرار والسيادة أن القيادة العامة لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات الشعب، وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها“.

كشفت وسائل إعلام عن لقاء جمع القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وفدا عسكريا وسياسيا أميركيا رفيع المستوى، وصفته مصادر مقربة من حفتر بوفد “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر غير رسمية، نقلت عنها صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الوفد يحمل مقترحا أميركيا لإخلاء منطقة الهلال النفطي الحيوية من أي قوات عسكرية، وإشراف قوات أوروبية عليها برعاية الأمم المتحدة.