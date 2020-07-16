بينهم قيادات..نحو 2000 قتيل حوثي بمأرب والجوف في 18 يوماً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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تشهد المعارك ضد ميليشيا الحوثي استنزافاً غير مسبوق للخزان البشري لجماعة الانقلاب بالتزامن مع التحشيد باتجاه مأرب والجوف.

وخلال الفترة من 27 أبريل حتى 15 يوليو الجاري وصل عدد قتلى ميليشيا الحوثي 1972 قتيلاً، وفقاً لكشوفات ما تسمى مؤسسة الشهداء التابعة للميليشيا اطلعت عليها مصادرنا.

وفي محافظة الجوف وحدها بلغ عدد القتلى من عناصر ميليشيا الحوثي نتيجة استهدافات طيران التحالف 466 قتيلاً، خلال الفترة نفسها.

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ووفقاً للمعلومات، فإن من بين صرعى الميليشيا 12 برتبة عميد و23 برتبة عقيد، إضافةً إلى 3 قيادات منحتهم الميليشيات رتبة لواء من ضمنهم قائد قواتها الخاصة الحمران.

وتستمر معركة استنزاف الميليشيا بالتوازي مع سحب 60% من مقاتلي الجماعة في الساحل الغربي والدفع بهم نحو جبهات الجوف والبيضاء، وكذا تكثيف حملات التجنيد الإجباري للأطفال لتعويض خسائر الميليشيا.

وأكدت مصادر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، .