تركيا: حصيلة غرق قارب المهاجرين في بحيرة فان ترتفع إلى 40 قتيلاً

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قال مكتب حاكم إقليم تركي، اليوم الخميس، إن حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين في بحيرة فان في شرق تركيا ارتفعت إلى 40، وذلك بعد عمليات بحث استغرقت نحو ثلاثة أسابيع.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن من المعتقد أن القارب الذي غرق في 27 من حزيران، كان يحمل ما بين 55 و60 مهاجرا. وتم القبض على خمسة أشخاص في ما يتعلق بالحادث.
وتقع بحيرة فان قرب الحدود مع إيران، حيث يعبر المهاجرون عادة الحدود إلى تركيا آتين من إيران وأفغانستان ودول أخرى في طريقهم نحو الغرب إلى أوروبا.
وأدى غرق قارب يحمل مهاجرين من باكستان وبنغلادش وأفغانستان في البحيرة في كانون الأول إلى وفاة سبعة أشخاص بينما تم إنقاذ 64.
ووصل أكثر من مليون شخص إلى اليونان آتين من تركيا في 2015- 2016. إلا أن الأعداد تراجعت بشكل كبير لاحقا بعد اتفاق في 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقضي بأن تمنع أنقرة المهاجرين مقابل تمويل.
وفي وقت سابق هذا العام حاول عشرات الآلاف من المهاجرين العبور إلى اليونان عبر الحدود البرية والبحرية بعدما قالت أنقرة إنها لن توقفهم. كانت تركيا، التي تستضيف 3.6 ملايين لاجئ سوري، قالت إنها ستفتح الحدود بسبب قلقها من موجة نزوح أخرى فرارا من الحرب في شمال غرب سوريا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.