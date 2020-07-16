كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مشروع قانون: عرض قطع أراضي مجانية للروس في القطب الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتمكن المواطنون الروس من الحصول على قطع أراضي في القطب الشمالي الروسي مجانًا لبناء منازل وإقامة أعمال بموجب مشروع قانون وضعته الحكومة في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تطوير شماله الغني بالموارد.

يحدد التشريع الذي صاغته وزارة الموارد الطبيعية برنامجًا لسكان القطب الشمالي الروسي للحصول على ما يصل إلى هكتار واحد من الأراضي مجانًا لبناء منزل أو استخدامه للأعمال التجارية، مثل السياحة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الموارد في بيان، إن البرنامج سيُفتح بعد ستة أشهر لجميع الروس. لا يزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة البرلمان وتوقيعه من قبل بوتين قبل أن يصبح قانونًا.

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وبموجب الاقتراح، ستحدد مناطق القطب الشمالي الفردية قطع الأراضي التي سيتم تخصيصها للبرنامج. وسيتم تسليمهم لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك يتعين على حاملي التسجيل كمالكين أو وضع عقود إيجار طويلة الأجل.

وقال حاكم منطقة مورمانسك: "ستعمل بالتأكيد كعامل لجذب سكان جدد إلى القطب الشمالي، بما في ذلك إنشاء شركات صغيرة".

جعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من مساحات روسيا في القطب الشمالي أولوية، وتجديد البنية التحتية، وتعزيز وجودها العسكري ومحاولة جعل طريق البحر الشمالي طريقًا هامًا للشحن.

أطلقت موسكو مبادرة مماثلة في الشرق الأقصى في عام 2016 لرعاية السكان والاقتصاد في حدودها الشرقية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.