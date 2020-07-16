ليستر سيتي يقترب من تثبيت مقعده بدوري أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزز ليستر سيتي مركزه الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-صفر اليوم، الخميس، في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليستر رصيده إلى 62 نقطة، بفارق نقطة خلف تشلسي الثالث، وضمن الاحتفاظ بآخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية حتى بحال فوز مانشستر يونايتد (الخامس مع 59) على مضيفه كريستال بالاس في وقت لاحق.

وبات السباق على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري الأبطال، مع بقاء مرحلتين على نهاية الموسم، محصورا بين تشلسي الفائز على نوريتش سيتي، الثلاثاء، بهدف نظيف، وليستر، ومانشستر يونايتد، بعدما ضمن ليفربول البطل ومانشستر سيتي الوصيف البطاقتين الأوليين.

وعوّض ليستر بنتيجة مباراة اليوم، خسارته غير المتوقعة في المرحلة السابقة بنتيجة 1-4 أمام بورنموث القريب من الهبوط الى الدرجة الأولى.

وهيمن ليستر المتوج بلقب الدوري في موسم 2015-2016، على مجريات لقاء اليوم على ملعب "كينغ باور ستاديوم"، وسنحت له فرص عدة للخروج بنتيجة أكبر لولا تألق دين هندرسون، حارس شيفيلد المعار من مانشستر يونايتد.

وضغط فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز من البداية، وهدد مرمى هندرسون لاسيما عبر هداف الدوري هذا الموسم جايمي فاردي.

وسدد الأخير كرة قوية في الدقيقة 12 من مسافة قريبة من المرمى، أبعدها هندرسون بصعوبة بقدمه.

لكن زميل فاردي، الإسباني أيوزي بيريز، تمكن من كسر صلابة حارس شيفيلد في الدقيقة 29، بعدما سدد كرة أرضية على يمينه، بعد تمريرة عرضية من لوك توماس لداخل المنطقة.

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وفي الشوط الثاني، وقف هندرسون مجددا سدا منيعا في مواجهة محاولتين متتاليتين للاعب ليستر هارفي بارنز، الأولى بتسديدة من داخل المنطقة (57)، والثانية بمحاولة مشابهة بعد تمريرة على طبق من ذهب لفاردي (60).

وعزز ليستر النتيجة في الدقيقة 79، بفضل البديل ديماري غراي بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله بدلا من بارنز.

وتلقى غراي تمريرة حاسمة داخل منطقة الجزاء من فاردي المتوغل على الجهة اليسرى، فهيأها بحنكة وسددها أرضية على يمين هندرسون.

وبهذه النتيجة، بقي رصيد شيفيلد عند 54 نقطة في المركز الثامن، وفشل في الاقتراب من مركز مؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي مباراة ثانية، بات أستون فيلا على مشارف الهبوط رسميا الى الدرجة الأولى، بعدما فرّط بتقدمه 1-صفر على مضيفه إيفرتون، لتنتهي مباراتهما بتعادل متأخر بنتيجة 1-1.

وافتتح أستون فيلا التسجيل عبر إيزري كونسا في الدقيقة 72، بمتابعته بالقدم ركلة حرة نفذت عرضية الى داخل المنطقة، وغالط بها حارس إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد. وهو الهدف الأول لكونسا في الدوري الممتاز.

لكن فريق المدرب المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تمكن من معادلة الأرقام قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي، برأسية ساقطة من تيو والكوت بعيدا من متناول الحارس الإسباني بيبي رينا، حاول كونسا إبعادها، لكنها كانت قد تجاوزت خط المرمى.

وبات رصيد فيلا 31 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن واتفورد السابع عشر (أول مراكز البقاء)، والذي يحل الجمعة ضيفا على وست هام في ختام المرحلة.