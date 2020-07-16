جت المثلث: إصابة شاب بجراح بالغة الخطورة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح بالغة الخطورة، مساء الخميس، جرّاء اصطدام دراجته الناريّة بـ"جدار الأمان" قرب قرية جتّ المثلث. والشاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وهو من قرية جتّ. ونقل الشاب إلى مشفى "هيلل يافه" لتلقّي العلاج.

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