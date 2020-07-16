السيسي : لن نقف مكتوفي الايدي وسنواجه أي تهديد مباشر لأمننا القومي

الخميس 16 يوليه 2020

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ان بلاده لن تقف مكتوفة الايدي في مواجهة اي تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للامن القومي" ليس المصري والليبي فقط وانما العربي والاقليمي والدولي".



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد والذي عقد تحت شعار (مصر وليبيا... شعب واحد... مصير واحد).

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واضاف ان الرئيس السيسي اكد ان الهدف الاساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي من اجل مستقبل افضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

واشار الى ان الرئيس السيسي اوضح ان الخطوط الحمراء التي اعلنها من قبل هي بالاساس دعوة للسلام وانهاء الصراع في ليبيا.

وقد اعرب مشايخ واعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الاجراءات لتأمين مصالح الامن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة اراضي بلاده.