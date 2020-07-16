شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإمارات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 10:38 مساءً, 16 يوليو 2020 م المناطق _ أبو ظبي سجلت الإمارات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 56,129 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إلى شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 47,412 .

وأكدت عدم تسجيل أية حالة وفاة ليستقر عدد المتوفين في الإمارات عند 335 متوفىً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.