شركة سويدية تشيد بقرار تشغيل خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال





وناقش مجلس الوزراء، في (7 تموز 2020)، تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات بشروط منها دفع الديون. وقالت الشركة في بيان تابعته الخليج 365، "نشيد بقرار تشغيل خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال وتدعم توجه شريكها زين العراق بتجهيز المشتركين بأحدث التقنيات والحلول لخدمات الجيل الرابع والتي ستسهم بتوفير أفضل تجربة مشتركين على مستوى المنطقة".وناقش مجلس الوزراء، في (7 تموز 2020)، تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات بشروط منها دفع الديون.

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