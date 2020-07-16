ليوث الرافدين يختتمون أول وحدة تدريبية لاختبار القوة عبر الدائرة الالكترونية

وشهدت اختبارات (القوة) تواجد لاعب سوانزي ستي الإنكليزي، علي الحمادي، والذي أصبح ضمن صفوف منتخب الشباب بعد الدعوة التي وجهت له من قبل مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير.

وأقيمت الاختبارات عن بُعد، بحضور مدرب منتخب الشباب قحطان جثير، ومدرب اللياقة البدنية أحمد جمعة، وبالتنسيق مع مجلس إدارة قاعة F45، وبإشراف الكابتن مصطفى سلام، وذلك في خطوة للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية قبل التجمع الفعلي الذي سيبدأ خلال الايام المقبلة، تحضيراً لنهائيات آسيا للشباب.



يذكر أن بطولة آسيا للشباب ستقام للفترة من الفترة 14 ولغاية 31 تشرين الاول المقبل لعام 2020 في أوزبكستان، وسيلعب منتخبنا الشبابي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.