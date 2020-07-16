2020-07-16 | 20:55
747 مشاهدة
أنهى لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم أول وحدة تدريبية لهم مساء اليوم الخميس، والتي أقيمت عبر الدائرة الالكترونية (zoom)، قبل الإعداد الفعلي تحضيراً لنهائيات آسيا تحت 19 عاما.
وأقيمت الاختبارات عن بُعد، بحضور مدرب منتخب الشباب قحطان جثير، ومدرب اللياقة البدنية أحمد جمعة، وبالتنسيق مع مجلس إدارة قاعة F45، وبإشراف الكابتن مصطفى سلام، وذلك في خطوة للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية قبل التجمع الفعلي الذي سيبدأ خلال الايام المقبلة، تحضيراً لنهائيات آسيا للشباب.
يذكر أن بطولة آسيا للشباب ستقام للفترة من الفترة 14 ولغاية 31 تشرين الاول المقبل لعام 2020 في أوزبكستان، وسيلعب منتخبنا الشبابي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر ليوث الرافدين يختتمون أول وحدة تدريبية لاختبار القوة عبر الدائرة الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.