الصحة: ضعف كورونا لم يثبت علمياً حتى الآن

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن قضية ضعف فيروس كورونا لم تثبت علمياً حتى الآن.
وقال وكيل الوزارة، حازم الجميلي، بحسب وكالة الأنباء العراقية إن "الإجراءات الصحية المتبعة ووعي المواطن أدت الى زيادة نسب الشفاء في العراق".
وشدد الجميلي على "ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة لكي يتمكن المواطن من العودة للعمل وتلبية احتياجاته"، لافتا الى أنه "في حالة تغيير الموقف الوبائي ستكون هناك قرارات جديدة".
وأضاف أن "أغلب العلاجات وصلت الى العراق، وأخرى ستصل غدا وسيتم استلامها"، مبينا أن "لقاح كورونا ما زال إلى الآن غير متوفر وقضية ضعف فيروس كورونا لم تثبت علمياً حتى الآن".
وشدد الجميلي على "ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة لكي يتمكن المواطن من العودة للعمل وتلبية احتياجاته"، لافتا الى أنه "في حالة تغيير الموقف الوبائي ستكون هناك قرارات جديدة".
وأضاف أن "أغلب العلاجات وصلت الى العراق، وأخرى ستصل غدا وسيتم استلامها"، مبينا أن "لقاح كورونا ما زال إلى الآن غير متوفر وقضية ضعف فيروس كورونا لم تثبت علمياً حتى الآن".
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