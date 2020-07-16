ضبط أدوية وعجلات مهربة بميناء ام قصر الأوسط والشمالي في البصرة





وفي سياق متصل، أشار البيان الى أن "مفرزة اخرى للجهاز ضبطت خمسة حاويات تضم (20) عجلة دون الموديل مهربة داخل الحرم الكمركي لميناء ام قصر الشمالي، وقد جرى تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المضبوطات الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية". وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على معلومات استخبارية وموافقات قضائية تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط حاويتين محملة بادوية مختلفة بدون اوراق اصولية تقدر كميتها ب (50) طن غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب حرارة الاجواء علاوة على ان الحاوية غير مبردة ومغطاة بقرطاسية واجهزة منزلية داخل الحرم الكمركي التابع لميناء ام قصر الاوسط".وفي سياق متصل، أشار البيان الى أن "مفرزة اخرى للجهاز ضبطت خمسة حاويات تضم (20) عجلة دون الموديل مهربة داخل الحرم الكمركي لميناء ام قصر الشمالي، وقد جرى تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المضبوطات الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية".

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