مصر ليست بينها.. كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر إلى 6 دول شرق أوسطية وإفريقية

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كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر إلى 6 دول شرق أوسطية وإفريقية

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس تمديد حظر السفر إلى 6 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا لمدة 6 أشهر أخرى، نظرا لاستمرار المخاطر الأمنية فيها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التمديد ينطبق على العراق وسوريا واليمن والصومال وأفغانستان وليبيا إضافة إلى أجزاء من الفلبين، وسيبدأ سريانه في الأول من أغسطس.

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وأوضحت الوزارة إن القرار اتخذ بناء على تقييم مفاده أن هذه المناطق تعاني من اضطرابات سياسية وتتعرض لمخاطر الهجمات الإرهابية، التي من المرجح أن تستمر لفترة طويلة.

وقد حظرت سيئول السفر إلى العراق وسوريا والصومال وأفغانستان منذ عام 2007، وفرضت إجراءات تقييدية على اليمن في عام 2011، وليبيا في عام 2014.