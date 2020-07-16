شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن تصريحات الرئيس مع ممثلى القبائل الليبية: شرفتتا ياريس وكلنا وراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، على تصريح الرئيس السيسى اليوم مع ممثلي القبائل الليبية، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر:" شرفتتا ياريس وكلنا وراك".

فرج عامر عبر موقع تويتر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن مصر فى حال تدخلت فى ليبيا، ستغير المشهد العسكرى بشكل سريع وحاسم، مشيراً إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر فى ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب، مشدداً على أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان للتدخل فى ليبيا.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعث رسائل واضحة في لقائه بمؤتمر القبائل الليبية، اليوم، أهمها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة كما أشار الرئيس إلى أن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا، وأنها قادرة على تغيير المشهد العسكرى في ليبيا بشكل حاسم وسريع.

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ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لتماسك القبائل التي لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة، مطالبًا بوقف الاقتتال والدخول في مسار السلام.

وأكد السيسى أن مصر تتعامل مع ليبيا كوحدة واحدة بكافة الأقاليم دون تقسيم، وأن الميليشات لها تأثيرها السلبى على الدولة الليبية ويجعلها أسيرة لها، قائلًا: ليس لنا مواقف مناوئة ضد الغرب الليبي.