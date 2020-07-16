شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قائمة مرشحى "الحركة الوطنية" على الفردى لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، أن الحزب انتهى من قائمة مرشحيه على المقاعد الفردى والتى تم حسمها حتى الآن، ويصل عددهم لـ18 مرشحا، مؤكدا أن الحزب حريص على الاستمرار بالقائمة الموحدة لمجلس الشيوخ للتحالف الانتخابى.

ولفت إلى أن مرشحى القائمة الموحدة بالقاهرة، تشمل كلا من "هاني العسال والاحتياطي عنه هو أسامة سعد الدين محمد رجب، بينما الاحتياطي عن محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والقيادى بالحزب هو نور الشيخ"، وما زالت هناك محاولات للدفع بأسماء آخرى.

وقال "بدراوى"، إن القائمة تشمل الدفع بمحافظة القاهرة بكل من الدكتور سمير عبد الفتاح، حنان الشاذلى، أما عن القليوبية رفعت السيد رمضان، وأحمد عبد المقصود عن محافظة كفر الشيخ، ولمحافظة دمياط سيكون هشام حفناوي السيد، حسين سعد حسين محمد، والغربية سيتم الدفع بأحمد مصطفى محمد، ومحمود على شوقى.

Advertisements

وعن المنوفية توفيق محمد توفيق، وعن محافظة سوهاج سيتم الدفع بـ4 مرشحين هم كل من حسام مهنا صادق، علاء الدين محمد على، الشاذلى حمادة محمود، وعبد الرحمن عاطف ووائل بدر أحمد السيد.

كما شملت القائمة إضافة محمد عبد الله سليم عبد الله عن محافظة الإسكندرية وحسين أحمد إسماعيل معتوق لمحافظة قنا ومحمد جمال سيد محمد عن أسيوط ومجدى محمد حسانين عن أسوان.

ولفت "بدراوى"، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردى لا تزال قيد الاستكمال ومن المنتظر وصولها لأكثر من 20 مرشحا ينافسون بالمحافظات المختلفة.