بلغت 84,81%.. نسبة نجاح المترشحين المكفوفين في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية 2020

أفادت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب بأن نسبة نجاح المترشحين المكفوفين المتمدرسين الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية 2020، بلغت 84,81 بالمائة، فيما بلغت نسبة نجاح المترشحين الأحرار 85.71 بالمائة.

وأوضح بلاغ للمنظمة أن عدد الناجحين خلال الدورة العادية 2020 بلغ 67 مترشحا من أصل 79، فيما بلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار ستة مترشحين من أصل سبعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مضيفا أن عدد المستدركين المتمدرسين بلغ 11 مترشحا، ومترشحا واحدا من الأحرار.

وأشار البلاغ إلى أن المعاهد التعليمية التي تمدرس بها المترشحون المكفوفون هي معهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة، ومعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بكل من الدار البيضاء وفاس ومكناس ووجدة وبني ملال، ومعهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بمراكش، ومعهد مولاي الحسن لتربية وتعليم المكفوفين بتارودانت.

وأضافت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء، أنه تم ترشيح المترشحين الأحرار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن طريق المركز الاجتماعي التربوي التابع لها، والذي كان يقدم لهم دروس الدعم والتقوية طيلة السنة.