نقل الوباء من طنجة.. تحاليل مخبرية تؤكد إصابة إمام مسجد في تارجيست بكورونا

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الخميس، في نواحي الحسيمة، إصابة إمام مسجد بفيروس كورونا المستجد، بعد أسابيع من استقرار الحالة الوبائية في الإقليم.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بإمام كان قد حل بتارجيست، قادما إليه من مدينة طنجة، إذ تم إخضاعه لتحاليل مخبرية أكدت إصابته بالجائحة.

ونقلت سيارة إسعاف المصاب إلى المستشفى المحلي في إمزورن، قصد إخضاعه للعلاج وفق البرتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، فيما باشرت السلطات إجراءاتها من أجل حصر لائحة المخالطين، والتأكد من إصابتهم، أو عدمها.