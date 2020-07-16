حصيلة كورونا في المغرب.. 283 إصابة جديدة و144 حالة شفاء و4 حالة وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 144 حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 16 ألف و545 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 13 ألف و 965 حالة بنسبة تعاف تناهز 4ر84 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 263 حالة بمعدل إماتة يناهز 1,6 في المائة.
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