أزيد من مليون أورو من فرنسا لدعم مشروع للجامعة الأورومتوسطية في فاس

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية، والجامعة الأورومتوسطية في فاس، اليوم الخميس، اتفاق تمويل مخصص لتصميم، وإنشاء مجموعة “أكري- تيك” في جهة فاس – مكناس، بأزيد من مليون أورو.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للطرفين، بمشروع يهدف إلى هيكلة قطب إقليمي للابتكار، وريادة الأعمال في قطاع الفلاحة والصناعة الزراعية، حيث تضع الوكالة الفرنسية للتنمية رهن إشارة الجامعة منحة قدرها 1.5 مليون أورو مخصصة لتصميم، وتنفيذ هذا المشروع داخل حرمها الجامعي.

وسيمكن المشروع المذكور من اعتماد نهج منظم، ومبتكر للقطاع الزراعي، من خلال دعم القدرات المرتبطة بالمعرفة التقنية، والتكنولوجية، والتدريب والبحث العلمي، والابتكار، ونقل المهارات مع تطوير مجموعة صناعية ترتكز على الهندسة الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

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وسيتم تطوير “أكري- تيك” في البداية على شكل “قطب الكفاءة الإقليمية” يجمع بين الجهات الفاعلة الخاصة، والعامة، والجمعوية ويرمي إلى خلق دينامية جماعية تهم تطوير الابتكار، وريادة الأعمال في تناسق تام مع سياسة البلاد في هذا المجال.

يذكر أن الجامعة الأورومتوسطية في فاس تحتضن العديد من المنصات التكنولوجية بما في ذلك الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا 4.0، فضلا عن تكنولوجيا النانو والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحيوية، والطب الحيوي.

ويأتي المشروع الجديد لدعم هذه المنصات الفريدة من نوعها في إفريقيا، وليسمح بالربط بين العالم الرقمي، وقطاع الفلاحة والصناعات الزراعية.