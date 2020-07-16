ابتداء من 23 يوليوز.. الصندوق المهني المغربي للتقاعد يعلن الصرف المسبق للمعاشات

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن أداء مسبق لمعاشات شهر يوليوز الجاري لفائدة كافة متقاعديه ابتداء من 23 يوليوز الجاري، عوض فاتح غشت المقبل، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح في بلاغ له ، أنه في إطار روح التضامن، قرر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، بصفة استثنائية، دفع معاشات شهر يوليوز مقدما لكافة متقاعديه.

وتابع أنه اتخذ هذا الإجراء بمناسبة عيد الضحى، قصد تمكين متقاعديه وأسرهم من قضاء العيد في أحسن الظروف.

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وقد رأى الصندوق المهني المغربي للتقاعد النور سنة 1949، وهو شركة تعاضدية للتقاعد، مهمتها إدارة نظام للتقاعد التكميلي، دائم ومتوازن، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا باعتماد تدبير فعال ذي جودة وتسيير مالي أمثل .. ويسير الصندوق مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين.

وفي سنة 2019، بلغ عدد الشركات المنخرطة 6800 شركة، وما يفوق 699 ألفا و606 مشارك نشيط وذي حق، و180 ألفا و621 متقاعد.

وارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2019 إلى 7901 مليون درهم، كما وصل مجموع المعاشات المسددة إلى 4438 مليون درهم.