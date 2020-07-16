ليبيا: العثور على 226 جثة في مقابر جماعيّة منذ حزيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، العثور على 226 جثة، في مقابر جماعية بمدينة ترهونة، ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 حزيران/ يونيو الماضي، وفق ما نقل المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

وذكرت الهيئة، وفق المصدر ذاته، إن "عدد الجثث التي تم انتشالها من مقابر جماعية بمدينة ترهونة، ومناطق جنوب العاصمة، منذ 5 يونيو (حزيران) وحتى اليوم، بلغ 226 جثة، وعدد من الرفات والأشلاء".

وقالت الهيئة إنها سجلت 171 بلاغا عن مفقودين منذ 4 نيسان/ أبريل 2019، وحتى اليوم الخميس، في المناطق ذاتها.

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وتم انتشال الجثث من مناطق كانت تسيطر عليها قوات موالية للجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، المدعوم من دول عربية وأوروبية، وينازع منذ سنوات الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، على السلطة في البلد الغني بالنفط.

وكرّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، تهديده بتدخل عسكري مباشر في ليبيا، وكرّر أن تجاوز خطّ "سرت – الجفرة" تهديد للأمن القومي المصري.

وجاءت تصريحات السيسي خلال لقائه قبائل ليبيّة طلبت تدخلا عسكريًا مصريًا.