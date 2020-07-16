ميشال أوباما تطلق مدونة صوتية عبر "سبوتيفاي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطلق ميشال أوباما مدونتها الصوتية (بودكاست) الخاصة في 29 تموز/يوليو حصرا عبر "سبوتيفاي" على ما أعلنت اليوم، الخميس، السيدة الأميركية السابقة عبر "تويتر".

وتحقق منصة البث التدفقي السمعي السويدية تاليا ضربة موفقة جديدة من خلال هذا العقد الحصري الذي سيزيد عدد مستخدميها.

وكانت ميشال أوباما، التي تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها "بيكومينغ"، الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وبيعت أكثر من 11.5 مليون نسخة منه في العالم.

وترافق صدور الكتاب مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص في دول عدة فضلا عن وثائقي بثته "نتفليكس" في أيار/مايو.

Advertisements

وسيتضمن "ذي ميشال اوباما بودكاست" في أول موسم له، سلسلة من اللقاءات بين الأميركية الأولى سابقا وأقاربها من بينهم والدتها وشقيقها على ما أوضحت في مقطع مصور. ولم توضح إن كان زوجها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سيكون من بين ضيوفها.

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة "هاير غراوند" التي أسسها الزوجان أوباما العام 2018. وأبرمت "هاير غراوند شراكات مع "سبوتيفاي" و"نتفليكس".

وقد أبرمت مدونة ميشال أوباما شراكة مع مجموعة "بروكتر اند غامبل" العملاقة لمساحيق التنظيف.

وكانت الماركات الكبيرة لم تلج حتى الفترة الأخيرة كثيرا مجال المدونات الصوتية تاركة الساحة لشركات أصغر بميزانيات أقل.