السعوديّة تطلق موقعا إخباريا بالفرنسية لـ"تحسين صورتها" وللترويج لابن سلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت السعودية موقعا إخباريا باللغة الفرنسية لـ"تحسين صورتها"، وللترويج لولي العهد، محمد بن سلمان، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الخميس.

وقالت صحيفة "لوموند" في تقرير، إن الموقع يأتي لتحسين صورة الرياض، وبخاصة بعد تضررها أمام الرأي العام الغربي، بسبب قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي "الشنيعة".

وذكرت الصحيفة، أن وسيلة الإعلام الجديدة هي النسخة الرقمية والفرنسية لصحيفة "عرب نيوز" اليومية الناطقة باللغة الإنجليزية، والمملوكة لمجموعة مقربة من العائلة المالكة، وواجهة لصورة السعودية كما يريدها بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب فيروس كورونا، أقيم حفل الإطلاق على شكل ندوة عبر الإنترنت، بمشاركة رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، والقائم بأعمال وزير الإعلام السعودي، ماجد القصبي، ومدير مجموعة "عرب نيوز"، فيصل عباس، والسفير الفرنسي في الرياض، فرانسوا جوييت.

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وذكرت أن السلطات السعودية اختارت تدشين موقع إخباري بلغة موليير، ليتزامن مع احتفال فرنسا بيومها الوطني، أي الثلاثاء 14 تموز/ يوليو الجاري.

ويعتمد الموقع، الذي يعرّفه عباس، بأنه "نافذة لأخبار العرب باللغة الفرنسية"، على فريق من 40 شخصا بين صحافيين ومحررين ومترجمين، بينهم الصحفية اللبنانية، رندة تقي الدين، المختصة في الدبلوماسية الفرنسية عبر تغطيتها مدة طويلة لصحيفة "الحياة" السعودية، قبل توقف الأخيرة عن النشر، عام 2018.

وبحسب "لوموند"، يبدو من المواضيع التي ظهرت في الموقع بعد إطلاقه أنه يروج، مثل الشركة الأم، لأعمال بن سلمان، ويهدف إلى تحسين صورة ولي العهد التي تضررت لدى الرأي العام الغربي بسبب قضية خاشقجي "الشنيعة"، بحسب وصف الصحيفة.