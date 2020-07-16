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شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تطالب أوروبا بدعمها لمواجهة إستفزازات أردوغان والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
طالبت اليونان الإتحاد الأوروبي بدعمها لمواجهة إستفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وقال أكد نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان لأعضاء حزب الديمقراطية الجديدة بالبرلمان الأوروبى إنه "على شركائنا في الاتحاد الأوروبي أن يتفهموا أن اليونان، وهي عضو في الاتحاد، تواجه سلوكا متصاعدا، ومحاولة من جانب دولة غير عضو بالاتحاد من أجل اغتصاب حقوقها السيادية، وهي دولة في الحقيقة، مرشحة لعضوية اليورو".
وبحسب وكالة الأنباء اليونانية فإن رئيس كتلة نواب حزب الديمقراطية الجديدة بالبرلمان الأوروبي، ونائب رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي البرلمانية فانجيليس ميماراكيس، أكدا للوزير ديندياس أنه تم إدراج قضية الاستفزازات التركية على جدول أعمال الجلسة الموسعة.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية إلى أنه تم إبراز كافة أبعاد المشكلة أمام البرلمان الأوروبي.
والإثنين، طالبت اليونان، تركيا بالكف عن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
والخميس الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندنياس، الخميس، إن بلاده ترفض مذكرة التفاهم التركية مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، مؤكدا رفض استخدامها كورقة للمساومة
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