شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا.. 283 بالمغرب و585 في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المصابين 16545، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 263 بعد الإعلان عن ثلاث وفيات جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 32.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 13965 بعد تعافي 144 شخصاً.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم، عن تسجيل 585 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 21355 حالة.

وكشف جمال فورار خلال مؤتمره الصحفي اليومي عن تسجيل 12 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1052 وفاة، مشيراً إلى تسجيل مغادرة 315 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15107 حالات.