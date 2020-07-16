شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. 67.404 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 947 والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و483 ألفا و832 حالة بزيادة 67404 عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 947 ليرتفع الإجمالي إلى 136938 حالة وفاة.

وأعلنت المراكز الأمريكية عن إجمالي الإصابات والوفيات بالمرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 15 من يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل ذلك بيوم واحد.