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إدارة ترامب تعتزم حظر سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني

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قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث فرض حظر سفر على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة في تحرك قد يزيد التوتر المحتدم بالفعل بين بكين وواشنطن.

وقال المصدر إن مسؤولين كبارا يناقشون الأمر شرعوا في تداول مسودة لأمر رئاسي محتمل، لكن المشاورات ما زالت في مرحلة مبكرة ولم يتم رفع الأمر إلى الرئيس ترامب بعد.

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